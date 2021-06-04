تفاصيل سرقة فيلا الفنان المصري سيد رجب

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت فيلا الفنان المصري سيد رجب في البدرشين لعملية سطو حيث استغل اللص غياب الفنان وأسرته عنها، تسلل عبر السور، حيث وضع السم لكلبي الحراسة داخل طعام. وحين تأكد من نفوقهما، دخل الفيلا وفتش في محتوياتها، واستولى على أسطوانتي غاز وفر هاربا.

واعترف المتهم الذي كان يعمل خفيراً خاصاً سابقاً بالفيلا، وعلى علم باحتواء الفيلا على كلبين ملك الفنان سيد رجب، أنه أعد لهما طعاما يحتوي على سم لقتلهما، واستغل علمه بالفيلا للدخول إليها في غياب أصحابها.

وعقب إجراء المعاينة، وضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة.

وكان مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغاً يفيد تعرض فيلا الفنان سيد رجب للسرقة على يد مجهول، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم قتل كلبي الحراسة بواسطة وضع السم، واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.