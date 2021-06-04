أصالة نصري ونبيل شعيل يطلقان حفلات الرياض وسط إجراءات احترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت أولى حفلات الرياض الغنائية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه السعودية ويحييها الفنانان نبيل شعيل وأصالة نصري في "كراون بلازا الرياض".

وتقام الحفلة الثانية مساء اليوم الجمعة ويحييها الفنان محمد عبده في "فور سيزن الرياض".



وتأتي هذه الحفلات بعد توقف طويل للفعاليات الترفيهية بسبب جائحة كورونا، وأعلنت الهيئة عن عودة الفعاليات ابتداء من أمس الخميس، وفق موقع "المدينة".

سيكون بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وسيقتصر دخول الجماهير لحفلات اليوم وغدا، على المحٌصنين وفقا للحالة في تطبيق "توكلنا".

وأصدرت الهيئة دليل بروتوكولات يتضمن الاشتراطات والتعليمات اللازمة لضمان تجربة آمنة وسعيدة للزوار.

من أبرز ما تضٌمنه الدليل من تعليمات:

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية "التعقيم، لبس الكمامة، التباعد".

- ألا تزيد نسبة الحضور عن 40% في الفعاليات المقامة بالأماكن المفتوحة.

- اقتصار بيع التذاكر إلكترونيا لجميع الفعاليات.

- للعائلة الجلوس سويا مع تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الزوار بمسافة متر على الأقل