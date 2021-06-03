الفنانة مريام فارس تكشف طريقة وفاة ابنها

المصدر: وكالات

كشفت الفنانة اللبنانية مريام فارس طريقة موت ابنها الثاني، وإصابتها بالاكتئاب عقب وفاته.

وبحسب فيلم وثائقي أطلقته مريام بالتعاون مع منصة "نتفيليكس"، فقد روت فيه مريام تفاصيل وفاة ابنها الثاني، وكيف أثّر عليها.

وقالت: "في الـ7 من شهر يوليو لعام 2017، تأكد أني حبلى بمولودي الثاني، ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل، وحسيت كأن جزءا مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي، وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف".

وأشارت فارس إلى أنه من تلك اللحظة لم يعد لديها هدف وحلم، لافتة إلى أنها أوقفت مشاريعها الشخصية والفنية والأغاني التي كانت تحضر لها.

وأكدت مريام أن وفاة ابنها حطمها، قائلة: "اللي حصلي حطمني وبقى تركيزي أني أكبر عائلتي وهذا الشيء أخذ 4 سنوات كانوا صعبين وبتمنى يجي نهار وأتصالح مع حالي".

وكانت مريام قد أعلنت إطلاق فيلم وثائقي بعنوان "الرحلة"، ينتمي لتلفزيون الواقع، يعرض على منصة "نتفليكس"، تروي فيه حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا، وكيف أثرّت حقيقة انتشار الفيروس بداية الأمر على يومها ومسار حياتها.