محمد رمضان يعلن تحفظ الدولة على أمواله والفنان يرد بفيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

يذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الفن من بينهم سيد رجب وسمية الخشاب وهبة مجدي.