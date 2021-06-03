وفاة الفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ،اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت الفنانة عفاف مصطفى.

ونشرت عفاف مصطفى، صورة للفنانة تحية حافظ، عبر حسابها على فيسبوك، معلقة عليها بالقول: "رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي".

وولدت حافظ في عائلة فنية، فهي ابنة الكاتب صلاح الدين حافظ، والفنانة هدى زكي، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، مثل الجزء الثالث من "ليالي الحلمية"، و"أرابيسك"، و"سأكتب اسمك فوق الرمال"، و"سرقوا أم علي"، و"امرأة وظل رجل".