بعد تأجيله بسبب اللحية.. فنان مصري يحدد موعد زفافه

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد الفنان المصري محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، لإقامة حفل زفافهما يوم 11 يونيو، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



وكان حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي قد تم تأجيله عدة مرات، لانشغال الفنان المصري بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن" وحرصه على عدم التخلي عن لحيته الطويلة من أجل الزفاف لالتزامه بالدور، وبعدها انشغل كذلك في تصوير مسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم.

وكشف فراج، عن ردود الفعل التي جاءت له حول شخصية “مؤنس” في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق منذ بداية العمل حول ردود الفعل، وأنه كان يتوقع نجاح العمل بشكل كبير.