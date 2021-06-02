آخر تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل الفنان المصري شريف دسوقي من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى، وذلك بعد إنتهاء علاجه عقب الجراحة التي أجراها لبتر ساقه مؤخرا.

وأجرى دسوقي عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقه، بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع "خراج" نتج عن إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد الأفلام، وتضاعفت بسبب إصابته بالسكري.

وتم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

ووجّه عدد من نجوم الفن رسائل دعم ومساندة للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه جراحة لبتر الساق، مؤكدين له أنه سيعود أقوى من الأول، وسيتجاوز تلك المحنة، وذلك بعد أن ترك بصمة واضحة خلال الفترة الماضية بأدائه المميز.

وقدّم دسوقي عددا من الأعمال خلال السنوات الأخيرة نالت إعجاب الجمهور، من بينها شخصية "سباعي" في مسلسل ب100 وش الذي تم عرضه العام الماضي، وعدد من الأفلام والمسرحيات والأفلام القصيرة.