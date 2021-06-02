كلمات مؤلمة على باب غرفة دلال عبد العزيز .. فما هي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤلمة لكلمات مؤثرة تم تعليقها على باب غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحمل تنبيهاً للأطقم الطبية والتمريضية أن الفنانة الكبيرة لا تعلم شيئا عن وفاة زوجا الفنان سمير غانم.

ووضعت تلك الرسالة لتنبيه كل من يتعامل معها من الممرضين أو الأطباء، لوجوب عدم إبلاغها بوفاة زوجها بالخطأ، أو تقديم التعازي لها.

كما اكتفت ايمي بالتعليق على الصورة قائلة "يا رب" .

كذلك نشرت أيضاً، صورة أخرى، تجمع والدها بوالدتها، وكتبت "بحبكوا أوي وربنا معانا.. ربنا كبير".

يشار إلى أن دلال عبد العزيز تخوض مرحلة طبية تعرف باسم "أعراض ما بعد كورونا"، وهي حالة صحية ليس لها علاج محدد، وإنما تعتمد على منح المريض أدوية لمحاولة مساعدة جسده كي يسترد صحته وعافيته.