رقم خيالي.. حورية فرغلي تكشف عن تكلفة عمليات إصلاح أنفها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تكاليف العمليات الجراحية التي أجرتها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح أنفها.

وقالت حورية فرغلي إن تكلفة العمليات الجراحية الأربع وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

وأضافت أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق الذي أقامت به.

وأشارت إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك.

وبشأن تلقيها مساعدة مادية من قبل البعض، أكدت حورية فرغلي أنها لن تقبل على نفسها مساعدة مالية من أحد، ولن تطلبها، وفقاً لصحيفة الوطن المصرية.

وقالت: "مش محتاجة، ومش هاخد حاجة من حد".

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة.

يذكر أن حورية فرغلي خضعت قبل رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من فوق الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.