بعد بتر ساقه .. منع الزيارات نهائياً عن الفنان شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

يخوض الفنان المصري شريف دسوقي، مرحلة التأهيل النفسي حاليًا، بعد أيام قليلة من بتر ساقه، ولذلك قرر الأطباء منع الزيارات له.

وأجرى الفنان شريف دسوقي، عملية بتر ساق قدمه اليسرى، الأسبوع الماضي، في أحد مستشفيات الإسكندرية، ثم تم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، وفقا لصحيفة الوطن.

وكشف طارق دسوقي، شقيق شريف دسوقي، حالته الصحية، مؤكداً أنها شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يُجري حاليا بعض الفحوصات الطبية.

وأضاف طارق دسوقي، أنَّ حالة شقيقه النفسية تشهد تحسنًا كبيرًا، لكنه سيبدأ جلسات التأهيل النفسية نهاية الأسبوع الجاري، لذلك قرر الفريق الطبي المُعالج له، منع الزيارات نهائيًا عنه، لا سيما بعد توافد عدد من الفنانين لزيارته خلال الأيام الماضية.