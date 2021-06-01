رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف وضع دلال عبدالعزيز والإعلامي وائل الإبراشي

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التلفزيونية، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الدكتور حسام حسني، إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز "مستقرة في وضع معين، ومازالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين" متمنيا لها الشفاء من كورونا، ولافتا إلى أن فترة مرضها وصلت إلى 40 يوما.

أما عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي، أكد الدكتور حسام حسني أنه تواصل مع زوجة وائل الإبراشي، وهو في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.

في السياق نفسه، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكتبت «إيمي» عبر «إنستجرام»: «اللهم اشفِ دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها.. اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها.. ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما.. يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل».