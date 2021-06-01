بعد أقل من شهرين على الارتباط.. فنانة مصرية تعلن فسخ خِطبتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر فسخ خطبتها بعد نحو أقل من شهرين على إعلانها الارتباط.

وقالت آمال، أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب"، مؤكدةً أنه "تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء".

يُذكر أن آمال ماهر بدأت الغناء وعمرها ثلاث عشرة سنة عام 1998، ومنذ ظهورها الأول تركت انطباعاً هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية.