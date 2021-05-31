تطور جديد في الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفريق الطبي المعالج للإعلامية المصرية إيمان الحصري عن تطور جديد في حالتها الصحية، موضحاً أنها تستعد، اليوم، لإجراء عملية جراحية ثامنة في أحد مستشفيات القاهرة.

وأكد أحد أعضاء الفريق أنه في ظل عدم استقرار حالة إيمان الصحية حتى الآن، تم التوجيه بضرورة سفرها إلى الخارج للعلاج في أسرع وقت خوفاً من تفاقم حالتها، فضلاً عن كونها تعاني مشكلات صحية كثيرة، حسبما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأوضحت أسرة الحصري، في وقت سابق عبر حسابها في موقع «فيسبوك»، أن تدهور صحة ابنتهم يعود إلى تعرُّضها لإهمال طبي كاد أن يقضي على حياتها.

يُذكر أن إيمان الحصري خضعت لـ7 عمليات جراحية خلال 3 شهور فقط.