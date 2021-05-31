زوج فنانة مصرية شهيرة يطلبها في بيت الطاعة .. والأخيرة ترد

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على تلقيها إنذاراً بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث نشرت عبر في «إنستغرام» صورة من الإنذار الذي تلقته للدخول في طاعة زوجها ووالد طفليها.

وقالت صدقي "خير سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعه مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في امريكا وانا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line، استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجه بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقي، أعلنت قبل عدة أشهر وجود خلافات زوجية ومادية مع زوجها سامح سامي، وانفصالها عنه بعد تقديمه فيديوهات أعلن خلالها عن أنها أنجبت طفليها عن طريق أم بديلة، ليتقدم بعدها الزوج بالشكر لها من خلال فيديو لمساعدتها والده في أزمته الصحية، بينما أكدت «صدقي» خلال ظهورها في برنامج «واحد من الناس»، رفضها طلب زوجها التصالح، موضحة أن الخيانة سبب الانفصال.

ويعد بيت الطاعة مسكن يُعده الزوج لزوجته بعد تركها منزل الزوجية دون وجه حق، وقد يكون «منزل الزوجية» نفسه أو أي مسكن آخر، لكن بشروط تجعله مسكناً شرعياً، وهي: أن يحقق المسكن الأمن والأمان على نفسها ومالها، وأن يكون لهذا المسكن باب مستقل، وأن يكون بين جيرانٍ صالحين ولا يميلون إلى الزوج، وصلاح الجيران يقدره القاضي الذي ينظر الموضوع بحسب الهيئة الاجتماعية للزوجين، وألا يكون بيت الطاعة مكان لسكن أهل الزوجين كالأبوين أو الإخوة أو الأخوات.