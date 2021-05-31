قرار من أيمي ودنيا سمير غانم بسبب مرض دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

تعيش النجمتان إيمي ودنيا سمير غانم هذه الفترة حالة من الحزن العام، بسبب وفاة والدهما الفنان الكبير سمير غانم، إلى جانب مرض والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، وتعرضها لوعكة صحية شديدة وعد استقرار حالتها حتى الآن، حيث لاتزال تمكث في المستشفى حتى الآن وبحاجة دائمة إلى الأوكسجين، إلى جانب عدم معرفتها بوفاة زوجها وعشرة عمرها سمير غانم.

ومع كل ما تمر به دنيا وإيمي، قرر الثنائي الاعتذار عن كل المشاريع السينمائية المعروضة عليهما، خلال الفترة المقبلة ولحين إشعار آخر، وذلك وفقًا لما أكده مصدر مقرب منهما.

وأوضح المصدر أن الفنانتين كانتا في صدد قراءة أكثر من عمل فني لاختيار الأفضل بينها وتقديمه للجمهور، إلا أن الظروف التي استجدت عليهما بوفاة والدهما النجم الكبير سمير غانم، ومرض النجمة دلال عبد العزيز، وقلقهما الدائم عليها بسبب حالتها الصحية الحرجة، دفعتهما للاعتذار عن جميع الأعمال التي كان من المفترض أن تتعاقدا عليها للبدء في تصويرها.

وكانت الفنانة دينا سمير غانم قد تلقت خبر وقف مسلسلها "عالم موازي" والذي كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان هذا العام. ويرجع سبب التوقف إلى إصابة الفنانة دنيا سمير غانم وأكثر من 5 من فريق عمل المسلسل بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن بعدها سمير غانم، بهذا الفيروس اللعين أيضًا.

وكانت دنيا سمير غانم قد بدأت في تصوير المسلسل، واستمرت حوالي 3 أشهر، واستعانت فيه بوالدها الفنان الكبير سمير غانم، إلا أنه خرج من السباق الرمضاني 2021 بسبب إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا.