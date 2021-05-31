سمية الخشاب ترد على تصريحاتها "الجارحة" تجاه طليقها

المصدر: وكالات

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، كواليس ظهور طليقها الفنان أحمد سعد في مشهد حفل الزفاف بمسلسل "موسى".

وقالت سمية، خلال لقائها مع برنامج "أسرار النجوم" عبر محطة "نجوم إف إم"، إن "محمد رمضان هاتفها وشرح لها سبب رغبته في ظهور أحمد سعد ومنحها حرية الرفض، لكنها رحبت بوجوده"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضافت، أن "أحمد سعد غضب من تصريحها بأن سبب موافقتها هو عدم قطع رزقه"، مشيرة إلى أن "كل ما يحدث للإنسان من باب الرزق سواء السعادة أو المرض أو الضحكة"، وقالت إن تصوير المشهد تم بسلاسة وكانت المقابلة بينهما ودية.

وأكدت سمية الخشاب، على أنها تعلمت التسامح ولا تحمل أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين، لكن في الوقت نفسه لم تندم على حديثها عن أحمد سعد وقت طلاقهما أو دخولها في معارك إعلامية معه بسبب شعورها في الظلم ورغبتها في توضيح موقفها.

يذكر أنه دارت مؤخرا حرب كلامية بين الفنانين على إثر ظهورهما معا في مشهد من مسلسل "موسى" حيث علقت سمية بصور تكشف سخريتها من سعد بسبب مشاركته في المسلسل رغم المشكلات الكبيرة بينهما، في حين رد هو بصورة هاجمه بسببها الجمهور بسبب استخدامه ألفاظاً جارحة.

وأصبح مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، في مسلسل موسى، الذي أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

وسبق أن تزوج أحمد سعد وسمية الخشاب، في أكتوبر من العام 2017، وانفصلا في مارس 2019 بعد زواج دام نحو 18 شهرًا، وعقب ذلك تبادلا التصريحات الهجومية.