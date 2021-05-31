التطورات الأخيرة لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت إيمي سمير غانم لأول مرة بعد التصريحات الأخيرة حول صحة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تتواجد في المستشفى من أجل العلاج بسبب التأثيرات الناتجة عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي عبر حسابها دعاء لوالدتها، وذلك بعد ساعات قليلة من الكشف عن تطورات الوضع الصحي لها، الفنانة المصرية تمنت الشفاء لوالدتها وأن يعجل الله شفاءها وأن تمر من هذا الوضع الصحي الصعب.

وكتبت إيمي: "اللهم أشفي دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها رب اشفيها شفاء لا يغدار سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها، وتكتب لها الشفاء العاجل".

وتفاعل مع منشور إيمي العديد من نجوم الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنانة المصرية الكبيرة دلال عبدالعزيز، ودعوا كذلك لها أن تتجاوز وضعها الصحي الحالي وتعود من جديد لأسرتها ومنزلها.

ومن النجوم الذين علقوا، الفنانة لطيفة التي كتبت تعليقا قالت فيه: "آمين يارب يشفيها ويعافيها ويقومها بألف مليون سلامة حبيبة قلبي"، وكتبت الفنانة عبير صبري: "يارب يديها العافية والصحة وتقوم بالسلامة يارب".

كما علقت كذلك كل من الفنانة درة، وهند صبري، وإيمان العاصي، وعائشة بن أحمد، وريم مصطفى، وأسما شريف منير، وهنا الزاهد، وليلى زاهر، وعبير صبري، وأحمد زاهر، وفق "مجلة هي".

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أحدث تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز، إذ أكد على أن الفنانة المصرية ما زالت تحت المتابعة الصحية.

وأشاد بدور الفريق الطبي المتخصص والمشرف على حالتها، وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، إن #دلال_عبدالعزيز ما زالت تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا.