فنانة مصرية تكشف عن قطع جزء من شفتيها

المصدر: البيان الإلكتروني

باتت الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت مؤشرات البحث في «جوجل» بعدما كشفت عن تعرضها لحروق متفرقة في جميع أنحاء جسدها، وقطع شفتيها إثر عملية جراحية.

وكشفت الفنانة المصرية الشابة عبر نشر فيديو في «ستوري إنستجرام» أنها تعرضت منذ أسبوعين لحروق متفرقة، وأوضحت: «خلال أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة».

وأضافت سلمى أبو ضيف: «ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله»، كمل نشرت سلمى صورة شفاهها المصابة، وسورة الفلق.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات المسلسل المصري «إلا أنا»، والتي حملت عنوان «لازم أعيش» بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور وغيرهم.

وسلمى أبو ضيف هي ممثلة مصرية بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت، ثم درست الإعلام في جامعة مصر الدولية، إلى جانب عملها كعارضة أزياء.