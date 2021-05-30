سارة التونسي تهاجم "نقابة الممثلين" وتحذر من تعرضها لنفس مصير دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجمت الفنانة سارة التونسي نقابة المهن التمثيليّة في مصر بسبب تأخرها بالنظر في ملف الفنان شريف دسوقي، موجهة رسالة وتحذيرا بأنها ستلقى نفس مصير الفنان دسوقي الذي مر بأزمة شديدة مؤخرًا ونتج عنها بتر ساقه.

ونشرت الفنانة رسالة عبر إنستغرام، تحذر فيها بأن مصيرها سيصبح مثل مصير الفنان شريف دسوقي بسبب المماطلة في الحصول على حقوقه، ومستحقاته المالية من إحدى شركات الإنتاج الفني.

وقالت سارة التونسي عبر حسابها في "فيسبوك"، "النقابة اللي أخّرت النّظر في ملف الفنّان شريف الدسوقي محاباة لإحدى شركات الإنتاج الفني لغاية ما حصلت كارثة، هي هي نفسها اللي "ركنت" الشكوى بتاعتي أكثر من 60 يوم برضه من أجل عيون الشركة".

وأضافت، "الشركة اللي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية، هي هي نفسها اللي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرّد برضه إنّي طالبت بحقي".

ووجهت الفنانة سؤالا لنقابة المهن التمثيليّة، "هل هننتظر كارثة جديدة تحصل عشان نقول نحن هنا ونصطنع الاهتمام والضمير والعدل؟".