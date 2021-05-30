أشرف زكي منتقداً الشللية: «200 ممثل شغالين و2000 قاعدين في البيت»

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية انتقاداَ شديداً للشللية السائدة في الوسط الفني المصري، مشيراً إلى أن قلة من الفنانين يأخذون الأدوار التمثيلية في المسلسلات والأكثرية جالسون في بيوتهم دون عمل.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «مينفعش يكون هناك 200 واحد شغالين أو الواحد شغال 7 حاجات و2000 واحد قاعدين في البيت».

وأكد زكي أن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت متميزا وكشف عن وجود رؤية وتفاهم، وأجاب عن العديد من التساؤلات وطرح رؤى جديدة للتطوير.

وتابع أنه سيتم إنشاء مكتب للتنسيق بين النقابة وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوفير المنتجين والمخرجين والممثلين، معلقًا: «لا يعقل أن يجلس المنتج أو الفنان أو المخرج 5 سنوات بلا عمل في المنزل»، متابعا: «نرفض أن يكون التمثيل مهنة من لا مهنة له».

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستعمل على تحقيق العدالة في توزيع الأدوار، كما أن النقابة لن تتدخل في اختيار الممثلين للأعمال الدرامية ولكن سيتم تطبيق آلية لاختيارهم.

ولفت نقيب المهن التمثيلية إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقضي على الشللية وتحقق العدالة في الأجور.