Box Office

المصدر: دبي ـ غسان خروب

21 فيلماً تنطق بلغات مختلفة، عرضتها صالات السينما المحلية خلال الفترة الممتدة من 20 – 22 مايو الجاري، نجحت في بيع 230.725 تذكرة، وتنافست جميعها على صدارة شباك التذاكر المحلي، حيث كانت الغلبة للجزء التاسع من سلسلة «فاست اند فيوريوس»، الذي يتوقع أن يواصل خلال الأسابيع المقبلة تألقه في فضاء الصالات المحلية.

لم يكد الجزء التاسع من سلسلة «فاست اند فيوريوس» (FAST & FURIOUS 9)، يرى النور في الصالات المحلية، حتى تربع على سدة العرش، حيث باع في أول عرض له 172.084 تذكرة، لتبدو التوقعات بأنه سيواصل هيمنته على صدارة شباك التذاكر المحلي خلال الأسابيع الأولى، في حين احتل فيلم (WRATH OF MAN) المرتبة الثانية على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه 20.467 تذكرة، خلال الفترة من 20 – 22 مايو الجاري، ليصل إجمالي تذاكره المباعة إلى 107.183 تذكرة خلال أسبوعين فقط من بدء عروضه محلياً.

بينما جاء في المركز الثالث فيلم (PETER RABBIT 2)، حيث باع في الفترة المذكورة 17.279 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 55.201 تذكرة، أما المركز الرابع، فكان من نصيب الفيلم الهندي (RADHE)، الذي باع 6845 تذكرة، ليكون إجمالي مبيعاته 105.780 تذكرة في غضون أسبوعين من بدء عروضه، إلا أن اللافت هو تراجع (RADHE) إلى هذه المرتبة، بعد أن احتل في أسبوعه الأول صدارة شباك التذاكر المحلي، وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

والتي بينت أيضاً احتلال الفيلم الياباني (DEMON SLAYER) للمرتبة الخامسة، بعد أن باع 4625 تذكرة، رافعاً بذلك إجمالي مبيعات تذاكره إلى 24814، في غصون أسبوعين فقط من بدء عروضه بالصالات المحلية.

وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، بعضها قادم من هوليوود، وأخرى تميل ناحية بوليوود، ومناطق أخرى من العالم، والتي سعت إلى تقديم نظرة مختلفة للمجتمعات الإنسانية، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It

• إخراج: مايكل تشافيز

• بطولة: فيرا فارميغا، باتريك ويلسون، جوليان هيليارد

ينتمي هذا الفيلم إلى سينما الرعب والغموض، وأحداثه تدور حول عودة (لورين) وزوجها (إيد)، الخبيرين الروحانيين، من أجل حل لغز جديد في عالم الشياطين المروعة والمنازل المسكونة.

A Quiet Place: Part II

• إخراج: جون كراسينسكي

• تمثيل: جوون كراسينسكي، ايميلي بلانت، كيليان مورفي، نواه جوب

يعد هذا الفيلم استكمالاً للجزء الأول «مكان هادئ»، الذي صدر في 2018، وحقق آنذاك نجاحاً لافتاً، وهو ينتمي إلى سينما الرعب، وفيه تستكمل العائلة رحلتها في العالم المروع، حيث يعيش الجميع في صمت، خوفاً على حياتهم، ولكن تظهر بارقة الأمل بالعثور على أهم سلاح، وهو نقطة ضعف المخلوقات المرعبة.

Pawn

• إخراج: داي جيو كانغ

• بطولة: ها جي وون، بارك سو بي، سونغ دونغ، كيم هي وون

فيلم ينتمي إلى الدراما العائلية، يطل علينا من السينما الكورية، وهو يدور حول اثنين من جامعي الديون، وهما دوو سيوك وجونج باي، واللذين يحتجزان فتاة في التاسعة من عمرها، لتكون رهينة أو ضمانة، ريثما تقوم والدتها بتسديد الديون الواجبة عليها.