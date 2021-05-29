RADHE يأخذ سلمان وكمال خان إلى أروقة القضاء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن الفيلم الهندي «رادي» (RADHE) للمخرج برابهو ديفا، لم يحقق طموحات الممثل سلمان خان، حيث لم يتمكن الفيلم من الثبات على صدارة شباك التذاكر سواء المحلي أم العالمي.

كما لم يتمكن من إقناع النقاد الذين منحوه علامة 1.8 من أصل 10 على موقع IMDb المتخصص في السينما، ليسكن بذلك قائمة الأفلام التي حصلت على أدنى تقييم على مستوى العالم.

«رادي» وقبل أن يصل إلى صالات السينما العالمية، شق طريقه نحو منصات البث المباشر في الهند، أملاً بأن يجمع قاعدة جماهيرية واسعة حوله، وبغض النظر عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «رادي» إلا أنه كان كفيلاً بأن يفجر خلافات بين بطله سلمان خان والناقد السينمائي كمال آر خان، لدرجة وصلت فيها إلى أروقة المحاكم المدنية بالهند.

وذلك بعد قيام سلمان خان برفع دعوى ضد الناقد كمال، بتهمة «التشهير» بعد تقديم الأخير لـ «مراجعة سلبية» لفيلم «رادي»، حيث بادر الفريق القانوني للممثل سلمان خان بإرسال مذكرة إلى الناقد كمال، لإعلامه بموعد جلسة استماع عاجلة أمام القاضي في المحكمة المدنية بمدينة مومباي، وذلك رداً على «دعوى التشهير».

تغريدات خان

كمال آر خان، بادر إلى نشر المذكرة على حسابه في «تويتر»، وأرفقها بتغريدة قال فيها: «عزيزي سلمان.. قضية تشهير.. أنا أعطي مراجعة لمتابعي حساباتي، وأقوم بعملي، يجب أن تصنع أفلاماً أفضل بدلاً من منعي من مراجعة أفلامك الرئيسية.. شكراً لك على القضية»، كمال لم يكتف بهذه التغريدة فقط ليرد على سلمان، حيث استبقها بواحدة أخرى، قال فيها «لقد قلت مرات عدة إنني لم أراجع أبداً فيلماً لأي منتج أو ممثل إذا طلب مني عدم المراجعة..

قام سلمان خان برفع قضية تشهير ضدي لمراجعة أو نقد «رادي»، الأمر الذي يعني أنه يتأثر كثيراً بمراجعاتي»، مؤكداً في التغريدة ذاتها عدم نيته القيام مستقبلاً بتقديم «أي مراجعة لأي من أفلام سلمان»، حيث قال: «لن أنقد أفلامه بعد الآن».

تقييم ضعيف

وسائل الإعلام الهندية، ومن بينها «انديان اكسبريس»، لم تغمض عينها عن النتائج التي حققها فيلم «رادي»، لتؤكد في تقاريرها حصوله على تقييم يقف حالياً عند حدود 1.8، واصفة «رادي» بأنه فيلم «سلمان خان الأقل تقييماً على موقع IMDb»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه ورغم «سوء الاستقبال للفيلم» إلا أنه لا يزال يكتسب جمهوراً، وفق ما نقلته عن شركة الاستشارات الإعلامية «اورماكس ميديا»، التي قالت إنه حصد 8.9 مشاهدة في أول عطلة أسبوع له.

في المقابل، لم يتمكن «رادي» الإفلات من قبضة القراصنة، الذين قاموا بإغراق عديد المواقع الإلكترونية بنسخة منه، الأمر الذي دعا سلمان خان إلى إطلاق تحذير لكل من يقوم بتحميل الفيلم بشكل غير قانوني، كمحاولة منه للحد من الآثار السلبية العائدة على الفيلم نتيجة لذلك.

يذكر أن أحداث فيلم «رادي» تنتمي إلى سينما الجريمة، وهي تدور في الفترة التي تلي القضاء على رجل العصابات القاسي جاني بهاي، حيث يتورط رادي في مطاردة للعثور على أغنى رجل في المدينة، والذي يدير سراً منظمة إجرامية.