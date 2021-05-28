الموت يفجع رئيس قنوات "دي إم سي" المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم، والد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة "الوطن" المصرية، ورئيس شبكة قنوات "دي إم سي"، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ المصري.

وأعلن خبر الوفاة الكاتب الصحفي محمود التميمي، قائلاً، عبر حسابه في "فيسبوك"، اليوم: "لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، خالص العزاء للزميل العزيز الأستاذ محمود مسلم، والزميل العزيز الأستاذ مصطفى مسلم، في وفاة والدهما المغفور له بإذن الله".

وأعرب التميمي عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيد، مضيفاً: "اللهم اغفر للفقيد، وارحمه، واعف عنه، وأكرم منزله، واجعل السكينة والسلوان في قلوب أهله وأحبابه".