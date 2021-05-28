مصر.. حكم بحبس فنان مشهور عاماً بسبب تهديد سيدة أعمال

المصدر: وكالات

قضت محكمة مصرية بمعاقبة الفنان المصري أحمد فلوكس، بالحبس لمدة عام، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً ياسمين عزت

كما شمل الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.