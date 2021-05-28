فنانان يقتحمان استوديو عمرو أديب ويجبرانه على الرحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً طريفاً يُظهر اقتحام الفنانين المصريين عمرو سعد ومصطفى شعبان استوديو الإعلامي عمرو أديب وإرغامه على الرحيل.

وفاجأ بطلا مسلسل "ملوك الجدعنة" أديب أثناء تقديمه برنامجه "الحكاية" على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، وقالا: "بقالنا كتير مستنيين، إنت واخد البرنامج لحسابك، يللا لمّ حاجتك"، ليرد عليهما ضاحكاً: "إيه ده.. إيه ده، لا مش هنا الكلام ده".

وأجبر النجمان الإعلامي الشهير على جمع أوراقه، قبل أن يرقصوا معاً على أغنية تتر المسلسل الذي خاض سباق موسم رمضان الماضي، والخروج لفاصل إعلاني والعودة إلى الفقرة الحوارية.

وعلى الرغم من أن المشهد كوميدي في الأساس، فإنه أثار تفاعلاً واسعاً لكونه غير معتاد في الفضائيات المصرية.