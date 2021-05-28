حل خلاف رمضان ولمجرد و"إنساي" تعود إلى "يوتيوب"

المصدر: دبي - غسان خروب

لم يدُم الخلاف بين الفنان سعد لمجرد وزميله محمد رمضان طويلاً، فبعد مرور نحو 24 ساعة على حجب موقع "يوتيوب" كليب أغنية "انساي"، عادت الأغنية مجدداً إلى النور، ليبدو ذلك بمثابة إشارة إلى حل الخلاف بين نجمي الأغنية التي استحوذت على إعجاب الملايين من أبناء المنطقة العربية، وكانت باكورة التعاون ببن "المعلم" و"نمبر وان"، وحصدت أكثر من 320 مليون مشاهدة على يوتيوب، والتي وضعتها ضمن قائمة الأغنيات العرببة التي حققت رقماً قياسياً في أعداد المشاهدات.

بعض التقارير التي رصدت الخلاف أشارت إلى أن لمجرد كان يقف وراء حجب الأغنية، بعد رفض رمضان أداء ما في ذمته من عائدات المشاهدات للنجم المغربي، مبينةً أن لمجرد نجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة أعمال الفنان المصري، وعلى إثر ذلك تمّ أداء ما في ذمته من مستحقات.

إقدام يوتيوب على حذف "إنساي" التي كتبها سعد لمجرد، لا يعد المرة الأولى، فقد سبق أن أقدمت إدارة الموقع على حجبها قبل نحو عامين، بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ"إنساي" ورمضان، لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.

يُذكر أنه سبق أن سرت في أروقة التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر شائعات عن وجود خلافات بين لمجرد ورمضان، الأمر الذي دعا الأخير إلى نفيها، واصفاً زميله لمجرد بالشقيق الأكبر.