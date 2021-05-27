كريم عبد العزيز يكشف حقيقة نقل والده للمستشفى بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز حقيقة نقل والده المخرج محمد عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطمأن كريم جمهوره ومحبيه على صحة والده قائلاً، عبر حسابه على "فيسبوك": "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية مطمئنة جداً الحمد لله تماماً، رغم الإصابة بكورونا، ولكنه الآن في مرحلة العزل، ويتمتع بالصحة والعافية، والحمد لله".

وناشد الجميع "عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد"، موضحاً: "إن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل، ويعود لأسرته ومحبيه".

كانت مواقع إخبارية أفادت بإصابة والد النجم كريم عبد العزيز ونقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين في القاهرة لتلقي العلاج اللازم.