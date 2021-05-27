الفنان السوري ياسر العظمة يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان السوري الكبير ياسر العظمة حصوله على الجنسية الإماراتية، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة.

وقال الفنان الكبير على حسابه في تويتر "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية، فشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة. وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات.

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،

فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021