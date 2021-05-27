تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري جمال عبد الناصر عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن "عبد الناصر" أن زوجته قد تعافت من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية سلبية.

وكتب جمال عبد الناصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله .. هو الشافي المعافي.. وبأمره كل شيء.. المسحة الثانية سلبية.. والحمد لله.. بفضل دعواتكم جميعا.. خرجت فاطمة من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل.. شكرًا لكل من سأل عنها ودعا لها واهتم بأن يطمئن عليها.. شكرًا مرة ثانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. شكرًا للدكتور أشرف زكي.. شكرًا للزميلة العزيزة نهال عنبر.. شكرًا للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة".

وتابع: "شكرا للدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق وكل الطاقم الطبي والتمريض للعناية الفائقة والرقى في التعامل والدقة في الرعاية والانضباط والإتقان في كل شيء مع كل المرضى.. أفتخر بكم وبمؤسستكم.. وربنا يوفقكم ويحفظكم دائمًا.. اللهم اشف كل مريض.. وارفع عنا هذا الوباء.. واحفظنا من وتوابعه.. وسلم بلادنا من كل شر وأذى.. اللهم آمين".