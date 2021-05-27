رامي رضوان يكشف عن موقف غريب حدث قبل الصلاة على سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن موقف غريب حدث قبل الصلاة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم، وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وقال رامي رضوان، خلال تقديمه حلقة أمس من برنامج "مساء dmc": "في لحظة نقل جثمان الأستاذ سمير الله يرحمه إلى السيارة عشان ننتقل إلى المسجد عشان نصلي عليه، نقلنا الجثمان في العربية وركبت العربية الخاصة عشان أمشي ورا عربية الجثمان، وكنت مشغل إذاعة القرآن الكريم من الصبح، فبمجرد مرور عربية الأستاذ سمير وجثمان الأستاذ سمير قدامي، وأنا مشغل إذاعة القرآن الكريم فمش أنا اللي محدد إيه السورة أو إيه الآية اللي بسمعها، فإذا بالآية القرآنية تتجلى في أذني من الإذاعة « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » أنا جسمي أشعر."

وكان الإعلامي المصري رامي رضوان، أول من أعلن خبر وفاة والد زوجته دنيا سمير غانم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.