نجم بوليوود سانجاي دوت يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نجم بوليوود سانجاي دوت، أمس عن استلامه لتأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" في دولة الإمارات.

وكتب الممثل الهندي الشهير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة الإمارات، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أشكره وأشكر دولة الإمارات".

يذكر أنه في عام 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.