حكم نهائي في قضية الفنان شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

نظرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوى المقامة ضد الفنان شريف دسوقي، والتي تطالبه بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، في ادعائه بعدم تقاضي أجره كاملا في أحد مسلسلات رمضان الماضي.

وقال المستشار هيثم عباس محامي المنتج شريف زلط، وكيل الشركة المقيمة للدعوى أثناء حضوره للجلسة، " إن الفنان شريف دسوقي يمر الآن بظرف إنساني لن نستطيع معه مقاضاته إطلاقا بل على العكس، نعلن من جانبنا المساندة الكاملة له ونتمنى له سرعة تجاوز تلك المحنة ويعود أقوى مما كان". وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقرر وكيل الشركة التنازل عن الدعوى نظرا للظروف الصحية التي يمر بها الفنان شريف دسوقي.

وكان المحامي هيثم عباس قد تقدم في أبريل الماضي بدعوى لمطالبة الفنان شريف دسوقي بمبلغ 5 ملايين جنيه، وعرضت الدعوى على قاضي التحضيرات بالمحكمة وتم استدعاء دسوقي للحضور، إلا أنه لم يحضر على مدار شهرين مما تسبب بتأجيل جلسات المحاكمة.