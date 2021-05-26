فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية بعد الإبرة الخاطئة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده آخر تطورات حالتها الصحة، مؤكدة قرب انتهاء أزمتها الصحية التي تعرضت لها خلال الآونة الأخيرة، بعد تلقيها لحقنة في مكان خاطئ مما عرضها لوعكة صحية شديدة.

ونشرت فيفي عبده فيديو في حسابها على انستغرام، اليوم الأربعاء، قائلة: «يا جماعة لازم الدنيا تمشي، وأنا بشكر ربنا، يعني خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقى كويسة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعائكم ليا، ربنا يخليكم ليا، لكل اللي بيحبوني، أنا متشكرة جدًا، وخلاص فاضل حاجة صغيرة وأطلع لكم تاني وممكن أكون متواجدة معاكم الأيام الجاية».

كانت فيفي عبده قد أجرت عملية جراحية مؤخرًا للتخلص من مضاعفات الحقنة التي تلقتها في مكان خاطئ، وطالبت متابعيها خلال شهر رمضان بالدعاء لها: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وإنتم طيبين وبخير رمضان كريم».