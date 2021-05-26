للمرة الثانية.. "يوتيوب" يحذف دويتو محمد رمضان وسعد المجرد

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب الخلاف المحتدم بين الفنانين المصري محمد رمضان والمغربي سعد المجرد في حذف أغنية "إنساي" من القناة الخاصة برمضان على موقع "يوتيوب".

وذكر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري أن الحذف تم بناءً على طلب من إدارة أعمال المجرد إثر خلافه مع رمضان على العائدات المالية للأغنية.

وأوضح أن رمضان رفض دفع المبالغ الواجبة عليه من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" بعد مرور عامين على طرحه وتخطّيه حاجز الـ180 مليون مشاهَدة.

يُذكر أن الأغنية تعرضت للحذف من "يوتيوب" في وقت سابق، إذ حذفتها الشركة المنتجة من موقعها ومن قناة رمضان بسبب انتهاكات للحقوق.