عبد الله زيد بخير

المصدر: دبي - خلود حوكل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تعرض الفنان الإماراتي عبد الله زيد لوعكة صحية، وأنه يرقد في مستشفى خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة، وتناقل محبوه وجماهيره هذا الخبر مع خالص الدعاء له بالشفاء وتمام الصحة والعافية.

ونفى زميله الفنان جمعة علي، الذي تربطه به صداقة وطيدة، في فيديو نشره على حسابه في الانستغرام الإشاعات المتداولة حول وضع عبد الله زيد الصحي، موضحاً أن العرض الذي ألم به لا علاقة له بـ«كوفيد 19» أو بتلقيه اللقاح.

وأكد جمعة علي، المطلع على وضع عبد الله زيد الصحي، أن ما يتم تداوله هو عار على الصحة، وأكد بعد زيارته للفنان الذي يتعافى بصورة جيدة على سرير الشفاء، أن عبد الله زيد تعدى المرحلة الحرجة وصحته في تحسن، وطمأن الجماهير والمتابعين بأنه سيطل قريباً على محبيه، بكل صحة وعافية. وتوجه بالشكر لإدارة المستشفى والأطباء على حسن تعاملهم واهتمامهم، منوهاً أن الزيارة ممنوعة بسبب الإجراءات الاحترازية.

واشتهر الثنائي عبد الله زيد وجمعة علي بأدائهما العديد من المسلسلات المشتركة آخرها «حامض حلو»، الذي عرض في شهر رمضان المبارك على قناة سما دبي، حيث أدى عبد الله زيد دور «خاشع»، وأدى جمعة علي دور «ناشع»، وتناول المسلسل فترة السبعينيات مرحلة ما قبل الاتحاد، حيث يؤديان دور شخصيتين تربطهما صلة قرابة ونسب ويتعرضان خلال المسلسل للعديد من المواقف والأحداث، وفي الواقع تربطهما علاقة صداقة قبل دخولهما مجال التمثيل، ما أثر على أعمالهما الفنية التي اشتركا فيها، إذ يتضح للمشاهد الانسجام والتناغم الفني، حيث اشتهرا من خلال مسلسل حبة رمل للكاتب جمال سالم.

وتتمنى «البيان» الشفاء العاجل للفنان عبد الله زيد.