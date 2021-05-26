أول صورة للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع الفنان المصري شريف دسوقي لعملية جراحية، مساء الاثنين الماضي، أسفرت عن بتر قدمه بسبب إصابته بخراج عمقه «أكثر من 7 سنتيمتر»، جراء إصابة بسيطة تعرض لها أثناء تصوير فيلم «وقفة رجالة» لكن تدهورت حالته الصحية بعد ذلك بسبب إصابته بداء السكرى.

ونشرت صحيفة الوطن المصرية الصور الأولى للفنان شريف دسوقي، عقب إجراء عملية «بتر قدمه»، وذلك أثناء نقله من الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، حيث تم نقل الفنان القدير بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وجاء نقل الفنان شريف دسوقي، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقله من المستشفى التي يتلقى بها العلاج بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك بالإضافة إلى صرف معاش استثنائي له.