الإعلامية لميس الحديدي تشكر مخترق حسابها على "واتساب"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن شكرها لمخترق حسابها على تطبيق "واتساب".

وقالت لميس، مساء أول من أمس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل الأصدقاء، الواتساب من الرقم الخاص بي المنتهي بـ400 تمت سرقته، فلو حد بعتلكم عاوز فلوس أو أي حاجة تانية شوفوا بقي انتم وكرمكم خللوا بالكم".

وتابعت ساخرةً: "شكراً للحرامي اللي سأل على أصحابي بدلاً مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيدية أو هدية عيد ميلادي".

وأكدت أنها تمكنت من استعادة حسابها مرة أخرى بواسطة أصدقاء لها وصفتهم بـ"العباقرة".