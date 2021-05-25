شاهد .. دنيا سمير غانم وزوجها ينشران نصائح مؤثرة للفنان الراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو مؤثراً للفنان الراحل سمير غانم، وهو يقدم فيه مجموعة من النصائح لابنه المنتظر خلال أحد أعماله الفنية.

وحاز الفيديو الذي نشرته الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على إعجاب الآلاف من المتابعينه ومحبي الفنان الراحل، حيث علق عليه رضوان قائلا: "وداعا سمير غانم ..الدنيا حلوة وعجيبة قوي!!".

ورحل الفنان سمير غانم عن دنيانا يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من نجوم الفن.