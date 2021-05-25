فيديو .. فنان مصري يتلقى علاج كورونا لمدة أيام ثم يكتشف مفاجأة مدوية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري، إسلام إبراهيم، أنه تلقى علاج كورونا لمدة أيام حتى اكتشف مرضه الحقيقي.

وأعلن الفنان في فيديو له أنه تم تشخيصه بشكل خاطئ بإصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى بداية علاجه بمضادات الفيروس لعدة أيام.

وأشار إسلام إبراهيم إلى أنه قام بإجراء مسحة كورونا لمرتين، وخرجت النتيجة سلبية، لكنه تلقى بروتوكول علاج كورونا. وتابع "مش أي حد يجيله أعراض البرد يبقى كورونا".

وأضاف أنه تم تشخصيه بشكل خاطئ، حتى قام "طبيب جيد" بالكشف عليه واكتشاف أنه يعاني من التهابات في جدار المعدة، وبدأ في تلقي العلاج الصحيح حتى تحسنت حالته.

وأوضح في تصريحاته عبر صفحته الرسمية أن "كورونا لم تلغ كل الأمراض وعلينا التشخيص الجيد".

وتعرض إسلام إبراهيم لوعكة صحية مؤخرا، وهو فنان مصري قدم عددا من الأعمال الشهيرة منها مسلسل نجيب زاهي زركش أمام الفنان الكبير يحيي الفخراني في رمضان 2021.