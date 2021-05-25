بعد بتر ساقه .. تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج شريف دسوقي، اليوم الثلاثاء، من المستشفى، بعد إجراء عملية بتر لقدمه، أمس، بشكل مفاجئ، وذلك إثر تعرضه لإصابة بالغة بقدمه خلال تصوير فيلمه الجديد «وقفة رجالة»، بينما لم يكن يعلم بإصابته بالسكري وأهمل في علاجها حتى أصيبت بغرغرينا وتم بترها، واستقرت حالته الصحية.

وكانت الفنانة بدرية طلبة فاجأت جمهورها، بخبر توجه الفنان شريف دسوقي إلى المستشفى لإجراء الأشعة والتحاليل الخاصة بقدمه، إلا أن الطبيب أخبره بأنه لابد من إجراء جراحه «بتر للقدم» على الفور، وبالفعل دخل دسوقي إلى العمليات، وفقا لصحيفة الوطن.

ويعاني الفنان شريف دسوقي من أزمة نفسية بعد بتر قدمه، بينما أكدت بدرية طلبة أن شريف دسوقي سيخضع للعلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مع التأهيل النفسي بعد بتر قدمه، ليعود مرة أخرى ويباشر أعماله الفنية.

وكان من المقرر دسوقي أن يبدأ تجهيزات فيلمه الجديد «100 وش» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، بعد أن تقرر تحويل المسلسل إلى فيلم سينمائي، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الدرامي في رمضان 2020.