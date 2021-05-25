تفاصيل هروب الممثل شريف دسوقي من المستشفى خوفاً من بتر ساقه

المصدر: البيان الإلكتروني

في إجابة على تساؤلات محبي الفنان شريف دسوقي، كشفت الفنانة بدرية طلبة تفاصيل إجراء الفنان دسوقي لعملية بتر ساقه، عبر تدوينة نشرتها في حسابها في الفيسبوك.

ودوّنت الفنانة بدرية طلبة قائلة: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل عشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعو له ربنا يتم شفاه على خير».

وتأتي أزمة شريف الدسوقي عندما قال بأنه تعرض لإصابة في إحدى قدميه اثناء تصوير فيلم وقفة رجالة وبعدها أهمل علاجها لتتسبب في مضاعفات حيث أكد الأطباء بأن ساقة تحتاج لبتر حتى لا تتسبب في مشاكل أكبر منها.

وبعد علم الدسوقي بضرورة البتر قرر الهروب من المستشفى دون علم الأطباء أو أهله، وسافر إلى القاهرة ودخل الموسم الدرامي وقرر ألا يجري العملية الجراحية.

وبعد ذلك استطاع أهله أن يقنعوه بإجراء العملية بعدما أصبحت الإصابة تعوقه عن المشي عليها وبدأ الأمر في التفاقم بعد محاولات الإقناع خلال الأشهر الماضية حتى دخل أمس إلى غرفة العملية وتم بتر الساق بعدما أصيبت الساق بالغرغرينة.

وبعد إجراء العملية وتكللها بالنجاح، قال الفنان شريف دسوقي عبر حسابه بموقع فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».