تفاصيل المشهد الذي تسبب في بتر ساق الفنان شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى الفنان المصري شريف دسوقي عملية جراحية، مساء أمس الإثنين، أسفرت عن بتر قدمه، وذلك حسبما أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف شريف دسوقي، كواليس المشهد الذي تسبب في إصابته، قائلا: «كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج»، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد شريف دسوقي بقوله: «بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة»، متابعًا: «طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتيمترا حتى».

ويشارك في بطولة «وقفة رجالة» ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.

ودوّنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيسبوك: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل عشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير».

وذكر الفنان شريف دسوقي في أول تعليق له بعد إجرائه عملية بتر ساقه عبر حسابه بموقع فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».