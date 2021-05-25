ممثلة مصرية تفجع بوفاة أمها وأختها في يومين

المصدر: البيان الإلكتروني

فجعت الممثلة المصرية نانسي صلاح خلال ساعات معدودة بوفاة اثنين من أعز أحبابها حيث توفيت شقيقتها اليوم وذلك بعد يومين من وفاة أمها.

وقالت الفنانة عبر حسابها بموقع إنستغرام "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ميرفت عبد الفتاح العزاء والدفنة بإذن الله فى المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا فى مصيبتنا".

وأضافت "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين قلبي واجعنىي يارب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

في حين ظن متابعو نانسي صلاح أنها أخطأت في الخبر الذي أعلنت عنه بعد يومين فقط من وفاة والدتها، لكن أصدقائها على فيسبوك حرصوا على تصحيح المعلومة والتأكيد على أن من توفت هي شقيقتها التي تولت تربيتها لذا وصفتها بأمي الثانية. .

وكانت أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها أول أمس، عبر إنستغرام قائلة : "لا إله إلا الله.. أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، مين يارب العالمین".

والفنانة نانسي صلاح شاركت في فيلم "ماما حامل"، حيث كشفت الشركة المنتجة عن الموعد الرسمي لطرح الفيلم، إذ من المقرر طرحه بالسينما يوم 2 يونيو المقبل.