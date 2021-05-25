بتر قدم الفنان المصري شريف دسوقي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير».

وطمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية و بتر قدمه، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه، وقالت بدرية، في تصريح لـ "اليوم السابع": "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".

وظهر شريف دسوقي، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان المنقضي.