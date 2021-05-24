صورة لسمير غانم تخطف قلوب محبيه

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل سمير غانم تجمعه هو وابنتيه دينا ودنيا حيث تفاعل معها محبوه الذين دعوا له بالرحمة ولزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل.

وشارك الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الصورة المؤثرة التي تم تصميمها بتقنية «الجرافيك».

وكانت الصورة التي نشرها رامي رضوان، وتجمع بين الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، وابنتيه أثناء تأدية صلاة الجنازة عليه تداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم التقاطها لـ «دنيا»، و«إيمي سمير غانم» بمفردهما، وهما في حالة انهيار على وفاة والدهما وذلك أثناء تأدية صلاة الجنازة عليه، ولكن بعد تعديلها على برنامج تعديل الصور ليظهر في خلفية الصورة معهما الفنان الراحل وهو بأجنحة بيضاء وفق صحيفة الأخبار.

وحازت الصورة التي نشرها الإعلامي رامي رضوان، على إعجاب الآلاف من متابعيه ومحبي الفنان الراحل سمير غانم، حيث علق عليها بتعبير يوحي بتأثره الشديد على وفاته.

كما حازت الصورة على آلاف الدعوات للفنان سمير غانم، بالرحمة والمغفرة، وعلق أحدهم قائلا: «ربنا يصبر قلوبكم حقيقي كلنا قلبنا وجعنا وحزنا ربنا يرزقك الفردوس يا أجمل ابتسامة لينا واحلى ذكريات سمير غانم ويصبر قلوبكم حقيقي ربنا يصبركم يارب»، وأخر قائلا: "اكتر إنسان زعلت عليه من الفنانين وحاسة في بناته وإحساسهم الله يرحمه ويغفرله ويصبر قلب بناته ويشفي أمهم ياكريم".

وفي وداع حزين اجتمع فيه أهل الفن والمواطنون من محبي الفنان الراحل، كتبت كلمة النهاية لمسيرة الراحل، في مشهد انهمرت فيه الدموع على رجل لم يكن يوزع سوى البسمة على شفاه محبيه.