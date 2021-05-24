دلال عبد العزيز تسأل عن سمير غانم.. وهذا ما يخبرها به الأطباء

المصدر: البيان الإلكتروني

ما زالت الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بمستشفى "الصفا"، إذ أخفى الجميع عنها الخبر، حفاظًا على صحتها ونفسيتها.

وكشف مصدر طبي أن "دلال" تسأل الممرضين باستمرار عن "سمير" وحالته، وأنها تريد مقابلة بناتها، خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة؛ بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة النبأ.

وتابع المصدر أن الأطباء والممرضين يحاولون طمأنتها على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة "سمير" حاليًا، لكنهم قالوا لها إن حالته، كما هي، ليست جيدة، تمهيدًا لتعريفها بالحقيقة في وقت قريب.