آخر رسالة صوتية للراحل سمير غانم تنبأ فيها بوفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

تنبأ الفنان الراحل سمير غانم بوفاته في آخر رسالة صوتية أرسلها الفنان الكبير، قبل احتجازه في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي أدت إلى وفاته الخميس الماضي، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل مع بداية شهر أبريل الماضي وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان الكريم.

قال غانم نصا في الرسالة «بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد انه جاي مش عارف، معنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا».

الفنان القدير كان قد نقل لمستشفى الصفا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم وظل فيها غائبا عن الوعي حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت حتى الآن تعاني من تبعات فيروس كورونا، وحالتها غير مستقرة، كما أنها لم تبلغ حتى الآن بوفاة زوجها، رغم مرور 4 أيام على رحيله وذلك خوفا على صحتها وانتكاستها.