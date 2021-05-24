الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بصورة صادمة.. وزوجها يعلق

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها بصورة صادمة لها وهي تبدو بملامح رجل ذو شارب ولحية وشعر قصير، وهو ما سبب دهشة وصدمة لمتابعيها تبعت ذلك بسخرية منهم.

وأرفقت ياسمين عبدالعزيز التي استخدمت فيها أحد فلاتر تطبيق سناب شات لتحويل شكلها إلى رجل، وعلقت على الصورة قائلة: "ياسين عبد العزيز"، ومازح أحمد العوضي زوجته ياسمين بعد الصورة التي نشرتها، مستعيناً بإحدى جمل شخصية "يوسف الخديوي" الشهيرة، في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2021، حيث علق عليها، قائلاً: "لا ده أنت على الله حكايتك بجد".

وعبر عدد من جمهورها عن إعجابهم بالصورة، وجاءت التعليقات عليها كالتالي: "أنا فضلت متنحة وافتكرته أخوكي"، "يخرب عقلك ده أنا اخذت فترة على ما فهمتها"، "انا فضلت دقيقة مركزة ومش فاهمة".

وشاركت النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "اللي مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني.