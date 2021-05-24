«ليلة من ألف ليلة» تعيد الفخراني إلى المسرح

المصدر: القاهرة - البيان

بعد تألقه في رمضان الفائت من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، يعود الفنان المصري يحيى الفخراني إلى المسرح مجدداً من خلال مسرحية «ليلة من ألف ليلة»، التي يقدمها هذه المرة على مسرح القطاع الخاص، بعد 6 سنوات من تقديمها على خشبة المسرح القومي، من بطولة ضياء عبد الخالق، لطفي لبيب، ومن إخراج الراحل محسن حلمي.

ويشارك الفخراني في بطولة العمل على مسرح القطاع الخاص فريق عمل جديد يضم الفنان محمد الشرنوبي والمطربة جنات، فيما تُجرى التحضيرات للعمل وتحديد الأدوار للانطلاق بعروض جديدة للعمل.

ومسرحية «ليلة من ألف ليلة»، واحد من الأعمال الضخمة التي كتبها الشاعر الراحل بيرم التونسي وهي تتناول قصة «شحات» (الفخراني) الذي كان يستعطي المارة للتصدق عليه ومعه ابنته، التي هال الخليفة جمالها عندما تنكر ونزل يتجول بين الناس لتقع الفتاة في حبه من دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات من دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي.