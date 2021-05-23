حسين الجسمي يهدي "كنز النوادر" لـ"أم الإمارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أهدى الفنان حسين الجسمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،أغنية كنز النوادر التي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير لسموها، حيث قال في مقدمتها الشاعر جاسم السويدي :

ياعيون الدار واحساس المشاعر

وياتفاصيل الغلا وعرش المحبه

يالكريمه الساكنه وسط النواظر

لج غلا محفوف بالازهار دربه

اعني أم الشعب لي فيها نفاخر

صاينه الامجاد والافعال ذربه

حبّها بين الحنايا في الضماير

باني قصورٍ منيعه بحب صلبه..

وأغنية "كنز النوادر" من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ"جاسم"، ومكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد.

وقد عرض الفيديو كليب الممنتج لأغنية "كنز النوادر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من إخراج أحمد يعقوب، وعرض الأوديو في جميع الإذاعات الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.